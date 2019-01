ULTIMA ORA | Ramsey face vizita medicala! Juventus da inca o lovitura si ia un fotbalist de milioane liber de contract

Juventus este campioana transferurilor "moca".

Juventus a reusit in ultimii ani sa ii transfere gratis pe Pirlo, Pogba, Khedira, Emre Can, Kingsley Coman ori Fernando Llorente. De pe urma unora a obtinut un profit urias. Acum, torinezii dau o noua lovitura si il iau pe galezul Ramsey.

Aaron Ramsey a intrat in ultimele 6 luni de contract cu Arsenal si s-a inteles cu Juventus. Publicatia britanica Goal anunta ca galezul a efectuat astazi vizita medicala si urmeaza sa semneze contractul.

Arsenal nu este de acord sa ii dea drumul pana la vara, astfel ca Ramsey va ajunge la Torino abia la finalul sezonului.

Aaron Ramsey are 28 de ani si va semna pe 5 ani cu Juventus. Acesta va avea un salariu de 7 milioane de euro pe an, plus bonusuri.