"E cautat de mai multe cluburi din Europa!" Singurele oferte clare pentru Tucudean si pretul cerut de CFR pentru golgheterul Ligii 1

George Tucudean este unul dintre cei mai buni fotbalisti din Liga 1.

Atacantul CFR-ului a impresionat in sezonul trecut, iar in acest sezon este golgheterul la zi al campionatului.

Ofertele au inceput sa curga pentru atacantul CFR-ului. Arcadie Zaporojanu, impresarul jucatorului, a vorbit deschis despre ofertele venite pentru Tucudean si a precizat ca Tucudean va pleca de la CFR doar pentru 3 milioane de euro.

"Este adevarat ca George Tucudean este cautat de mai multe cluburi din Europa. Rubin si Rostov il vor, dar pana acum nu s-a facut o oferta scrisa pentru ca nu s-au pus la punct bugetele. Oricum, mai e timp, in Rusia perioada de transferuri tine mai mult decat in alte campionate. CFR Cluj vrea in jur de 2,5 - 3 milioane de euro pentru Tucudean", a declarat Arcadie Zaporojanu pentru Prosport.