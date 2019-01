IMPLOZIE la liderul Ligii 2! Principala favorita la promovarea se scufunda in haos. Anuntul jucatorilor

Liderul Ligii 2 risca sa isi piarda mare parte dintre titulari in aceasta iarna.

Sportul Snagov l-a pierdut deja pe internationalul de tineret Stefan Vladoiu (20 de ani). Fundasul dreapta imprumutat de la CSU Craiova a decis sa nu mai astepte rezolvarea problemelor financiare sau mutarea echipei intr-un alt oras si a plecat, tot sub forma de imprumut, la Dunarea Calarasi. Fundasul stanga Catalin Oanea (19 ani) a semnat deja cu Rapid, liderul Seriei 2 din Liga 3 si echipa favorita la promovare, la fel cum a facut si mijlocasul stanga Catalin Hlistei (24 ani), care s-a alaturat si el echipei antrenate de Daniel Pancu. In urma cu cateva luni, veteranul Cristian Danalache (36 ani) si-a reziliat si el contractul cu gruparea ilfoveana, dupa ce conditiile de pregatire nu au fost imbunatatite si salariile au intarziat cateva luni.

In conditiile in care mutarea echipei la Mangalia sau Resita, unde ar fi beneficiat de ajutorul autoritatilor locale, nu s-a concretizat, este de asteptat ca aproape tot lotul de jucatori sa se indrepte spre alte echipe rivale la promovare sau catre echipe din Liga 1. Desi oficialii clubului promit ca problemele se vor rezolva in scurt timp, jucatorii au protestat astazi pentru ca nu si-au mai primit salariile pe ultimele luni ale anului trecut si au refuzat sa se antreneze. De asemenea, antrenorul Laszlo Balint s-ar afla in discutii pentru rezilierea contractului, locul lui urmand sa fie luat de Marius Maldarasanu.

Scrisoarea integrala trimisa astazi de fotbalistii Sportului Snagov catre presa:

"Fotbalul este un sport minunat, cel mai mediatizat din Europa si, totodata, cel mai indragit. Mii de copii practica acest sport, visand sa ajunga si ei fotbalisti profesionisti. Tocmai din acest motiv, pentru ei si nu numai, exemplele din fotbalul profesionist ar trebui sa fie motivatia suprema de a-si urma visul. Din pacate, la noi, la Sportul Snagov, exemplul nu este cel mai stimulant, nu din punct de vedere sportiv, pentru ca acolo suntem lideri intr-un campionat foarte puternic, ci din punct de vedere organizatoric, administrativ si financiar.

Noi, toti jucatorii Sportului Snagov, consideram ca am ajuns intr-un punct in care trebuie sa tragem un semnal de alarma. Din iulie pana in 8 decembrie am muncit foarte mult, in conditii care sunt departe de performantele pe care le-am obtinut pe teren. S-a vazut la televizor calitatea terenului de la Snagov, teren pe care noi ne-am antrenat zi de zi, cu exceptia unei perioade scurte in care am folosit terenul de la Peris. Noi riscam accidentari in fiecare zi, antrenandu-ne pe acel teren, mai ales ca nici nu am avut doctor la echipa. Vitaminizare nu am avut, cu exceptia cantonamentului din vara. Au fost zile in care ajungeam la stadion si echipamentul de antrenament inca nu era uscat. La fiecare antrenament, ne hidratam cu apa care costa 0,80 lei bidonul de 2 litri.

Dupa ce s-a descoperit ca in bucataria de la stadion misuna soarecii, s-a sistat si masa de pranz pe care o serveam imediat dupa antrenament, ceea ce a fost o mare problema mai ales pentru jucatorii din Bucuresti, care faceau naveta, nedecontata de catre club. Insa cea mai mare si apasatoare problema pentru noi este situatia financiara instabila a clubului, care a dus ca in acest moment sa avem restante salariale importante, ultimii bani pe care i-am luat fiind o jumatate de salariu din luna octombrie, inainte de Craciun cu 2-3 zile, asta in conditiile in care ni se promisese ca pana de Craciun vom fi cu banii la zi.

Conducatorii clubului ne-au spus mereu sa avem rabdare pana in decembrie, cand echipa se va muta in alt oras si toate aceste probleme se vor rezolva. Am inteles situatia, ne-am comportat intr-un mod profesionist, trecand peste toate dificultatile si concentrandu-ne sa obtinem cele mai bune rezultate posibile, insa iata ca am ajuns in luna ianuarie si lucrurile nu au evoluat absolut deloc catre solutionarea acestor probleme.

Decizia noastra, a tuturor jucatorilor Sportului Snagov, este sa protestam fata de toata aceasta lipsa de respect cu care suntem tratati, prin neprezentarea la reunirea lotului dupa vacanta de iarna. Pentru ca asta vrem, dupa o jumatate de sezon in care am performat peste asteptari: sa fim respectati! Este un contract intre noi si club, si cerem doar respectarea obligatiilor pe care le are clubul fata de noi. Atat si nimic mai mult!".

Mai multi jucatori si antrenorul echipei au refuzat momentat un dialog pentru detalierea problemelor de la club sau a planurilor de viitor.

Autor: Gabriel Chirea