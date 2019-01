S-au antrenat pe furtuna! Cum s-a pregatit azi Sepsi in Antalya

Echipele romanesti au prins vreme capricioasa in Antalya, unde s-au refugiat in aceasta perioada de temperaturile scazute si de ninsorile din Romania.

Astazi, jucatorii lui Sepsi Sf. Gheorghe nu au putut sa se antreneze normal in cantonamentul din Turcia, din cauza ploilor si a vantului. Terenurile de antrenament au fost inundate din cauza precipitatiilor abundente, asa ca jucatorii au efectuat doar o scurta alergare pe plaja, urmata de exercitii in sala de forta a hotelului, desi vantul sufla extrem de puternic, temperatura a fost scazuta, iar valurile puternice loveau litoralul mediteranean al Turciei.

In perioada 10 - 25 ianuarie, Eugen Neagoe si elevii sai se afla in cantonament in Antalya, unde vor disputa cinci meciuri de pregatire. Pe 13 ianuarie a fost programat testul cu turcii de la Sivasspor, scor 1-2, golul covasnenilor fiind marcat de Joseph Mensah, in minutul 23. Oficialii clubului turc de prima liga, la care evolueaza si romanii Gabriel Torje si Paul Papp, se pare ca s-au interesat de pretul lui Ibrahima Tandia, impresionati de evolutia acestuia. Pe 16 ianuarie va avea loc duelul cu FC Aktobe (Kazahstan), pe 20 ianuarie se va juca meciul cu FC Mariupol (Ucraina), pe 22 ianuarie Sepsi va intalni Szombathelyi Haladas (Ungaria), iar in ultimul meci din acest cantonament, pe 24 ianuarie, gruparea din Covasna se va infrunta cu bulgarii de la FC Dunav Ruse.

In aceasta pauza competitionala, Sepsi s-a despartit de Daniel Prosser (Academia Puskas), Veress Zsombor (KSE Targu Secuiesc) si Gabriel Dodoi (CFR Cluj), dar si-a intarit lotul cu Nicolae Carnat (Dunarea Calarasi), Calin Popescu (ASU Poli Timisoara) si Sebastian Rudol (Pogon Szczecin / Polonia)