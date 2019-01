ULTIMA ORA | Inca o lovitura pe 2019: Aaron Ramsey a semnat si va juca la o superforta din Europa!

Galezul Aaron Ramsey o lasa pe Arsenal pentru Juventus!

Mijlocasul galez Aaron Ramsey (28 de ani) va juca din vara la Juventus, langa Ronaldo, anunta Mediaset! Italienii au aflat ca acesta a semnat deja un precontract cu supercampioana Italiei!



Potrivit Mediaset, Ramsey a semnat o intelegere pe 5 ani cu Juventus si va incasa 6.5 milioane euro pe an, plus bonusuri! Galezul va primi intre 500.000 si 1 mililon de euro pe sezon in functie numarul de meciuri jucate.



Ramsey a fost cumparat de Arsenal in 2008 de la Cardiff.