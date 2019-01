MANCHESTER CITY - LIVERPOOL LIVE | Batalia pentru suprematie in Anglia! Klopp si Pep, declaratii de dragoste inaintea partidei

Urmareste cele mai tari faze de la derby-ul Angliei pe www.sport.ro, facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

Manchester City si Liverpool se intalnesc in cel mai tare meci al inceputului de an! Cele doua echipe au condus clasamentul in Premier League inca din prima zi, iar acum se lupta direct titlu, cu Liverpool la conducere dupa un sezon perfect.

Dupa 3 infrangeri in 4 meciuri in luna decembrie, campioana City a dat semne de revenire in victoria cu Southampton, 1-3. Liverpool are insa un avans urias si poate scapa in campioana inca de pe acum cu o victorie pe Etihad: 6 puncte are avans echipa lui Klopp in fata lui Tottenham si 7 puncte in fata echipei lui Guardiola.

Neinvinsa pana acum, Liverpool are o aparare fantastica, doar 8 goluri primite si o diferenta de goluri de +40 de reusite. City in schimb a marcat cele mai multe goluri in acest sezon, 54, iar Pep Guardiola spera sa nu mai fie surprins pe contraatac de "vitezistii" lui Klopp, asa cum s-a intamplat in dubla dintre cele doua din Champions League din primavara.

Pep chiar a apelat la o tactica defensiva in meciul din tur, cand cele doua echipe au remizat, scor 0-0. Acum, Guardiola nu isi mai permite sa joace pentru o remiza, fiind acasa si in urma rivalilor in clasament.



DECLARATII DE DRAGOSTE KLOPP - GUARDIOLA

Inaintea partidei, cei doi antrenori nu s-au ferit sa-si declare admiratia fata de adversari.

"In acest moment sunt cei mai buni din Europa, din lume chiar, prin modul consistent in care controleaza toate detaliile jocului lor. In acest moment, nimeni nu are incredere in noi, nimeni nu crede in victorie, dar eu spun ca putem castiga", a spus Guardiola.

Antrenorul catalan spune ca performantele istorice din sezonul trecut nu puteau fi repetate, iar picajul a fost normal.

"Nu putem avea 12-13 puncte avans in clasament de Craciun ca anul trecut. Asta se intampla o data in viata si s-a intamplat sezonul trecut. In acest sezon avem adversari mai puternici. Dar pentru mine asta e o motivatie uriasa", a mai spus Guardiola.



KLOPP: "CITY E CEA MAI BUNA DIN LUME"

Jurgen Klopp i-a intors declaratia lui Guardiola si a spus ca nimeni nu poate sa mearga pe Etihad si sa fie sigur de victorie.

"E unul dintre cele mai dificile partide din fotbalul modern. Trebuie sa fim la cel mai inalt nivel, sa fim curajosi, sa fim plini de dorinta, sa fim furiosi, ca in celelalte partide. Pentru mine, adversarul este in continuare cel mai bun din lume. Doar punctele s-au schimbat, nu si pregatirea pentru meci. E doar 3 ianuarie, e un meci foarte important, genul de meci de 6 puncte. Ei vor fi motivati 100%, iar noi trebuie sa fim pregatiti. Daca eram noi la 10 puncte in spate spuneam ca nu ii putem ajunge? Normal ca nu, orice se poate intampla. In urma cu o luna eram la un punct in spatele lor. Rezultatele si performantele iti dau incredere. Acum avem rezultate si performante. Am scapat de rucsac cand am ajuns in finala Champions League. A fost un moment in care echipa noastra a facut ceva special. Acum totul e diferit. Chiar daca nu am castigat finala, a fost ceva special", a spus Klopp.



MANCHESTER CITY - LIVERPOOL LIVE 22:00

Echipele probabile

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Danilo, D.Silva, Fernandinho, De Bruyne, Sterling, Sane, Aguero

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Mane, Salah, Firmino

