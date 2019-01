BREAKING NEWS | A semnat Iliev! Portarul titular al Astrei, dorit si de Becali, va juca la o campioana din Europa, cu pretentii de Liga

Internationalul bulgar Plamen Iliev, intrat in ultimele 6 luni de contract cu Astra, a semnat cu Ludogorets!

Plamen Iliev, portarul nationalei Bulgariei, pleaca din Liga I! Singura incertitudine ramane legata de moment! Acesta a semnat deja un contract cu Ludogorets!



Presa bulgara anunta ca Iliev s-a inteles cu Ludogorets si va juca la campioana Bulgariei.



Echipa lui Moti, Keseru, Dragos Grigore si Adi Popa discuta acum cu Astra, in speranta ca giurgiuvenii il vor lasa pe Iliev sa plece inca de pe acum.



Iliev are contract cu Astra pana in vara.