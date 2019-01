BREAKING NEWS: 'Messi' de la FCSB, aproape sa se intoarca! Oferta de ULTIMA ORA a lui Becali! Cati bani ii da

Becali e aproape de un transfer-surpriza la inceputul anului!

Florentin Matei, fost junior al clubului, ar putea reveni la FCSB. Conform Fanatik, Becali ii propune fotbalistului pe care il compara acum 8 ani cu Messi un salariu de 15 000 de euro pe luna! Matei, 25 de ani, primea nu mai putin de 35 000 de euro lunar inainte sa implineasca 18 ani! Toti antrenorii din academia Stelei ii transmiteau lui Becali ca va da lovitura cu pustiul. Becali n-a avut insa rabdare si l-a lasat sa plece rapid.

"Imi tai capul daca ajunge fotbalist", spunea Becali in 2011.

Matei l-a facut sa se razgandeasca dupa numai jumatate de an petrecuta la Astra. Mijlocasul ofensiv a fost imprumutat la Giurgiu de Rijeka in a doua parte a sezonului 2017-2018, apoi a trecut in Emiratele Arabe, la Al Ittihad Kalba. Acum a ramas liber de contract si Becali vrea sa speculeze momentul. Matei se mai afla si pe lista de achizitii a lui Mircea Rednic la Dinamo, insa 'cainii' nu-i pot oferi salariul dat de Becali. In 'Stefan cel Mare' cel mai bine castiga Dan Nistor, 12 000 de euro pe luna.