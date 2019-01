ULTIMA ORA | Edi Iordanescu semneaza vineri! Antrenorul a ales intre Gaz Metan si polonezii de la Slask! Unde va antrena

Edi Iordanescu revine in Liga I cu un obiectiv important: calificarea in Play Off! El va semna vineri cu Gaz Metan!

Edi Iordanescu a luat decizia! El va merge la Medias! Antrenorul de 40 de ani i-a tinut in stand by pe medieseni pentru ca a avut oferte si de la Slask Wroclaw si Panionios. Intr-un final s-a hotarat sa revina in Liga 1, anunta cotidianul Gazeta Sporturilor!



Edi Iordanescu o va prelua pe Medias de pe locul 8 al campionatului si va avea ca obiectiv calificarea in Play Off. Gazul e la 3 puncte de locul 6 in acest moment.



Iordanescu Jr. a mai antrenat la ASA Targu Mures, Pandurii, TSKA Sofia, Astra si CFR.