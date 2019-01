Ce a facut Ronaldinho dupa ce i s-a INTERZIS sa paraseasca tara: "Isi bate joc de noi!" 

Ronaldinho are mari probleme cu legea.

Amendat cu 2 milioane de euro pentru ca a construit intr-o zona protejata, Ronaldinho nu s-a sinchisit prea tare de teama autoritatilor braziliene. Fiscul brazilian i-a pus sechestru pe conturi, insa procurorii brazilieni au gasit doar 6 dolari pe numele fostului mare fotbalist.

Mai mult, oficialii brazilieni i-au interzis lui Ronaldinho sa paraseasca tara, insa el nu se afla in Brazilia in acel moment si a continuat sa se plimbe in jurul lumii pana la jumatatea lunii decembrie, cand s-a intors de buna voie in tara. In acest timp, Ronaldinho a postat imagini pe retelele de socailizare de la intalnirile si evenimentele la care a luat parte.

Ronaldinho e asteptat acum la o conferinta la Abu Dhabi, alaturi de fostul sau coleg de la nationala, marele Ronaldo.

Cei doi sunt pe toate afisele conferintei, iar procurorul care se ocupa de caz acuza lipsa de respect a lui Ronaldinho. "Isi bate joc de sistemul nostru judiciar", a declarat Newton Fabrício.

Avocatii lui Ronaldinho au cerut eliberarea pasaportului lui Ronaldinho, care inca n-a platit amenda de 2 milioane de euro.