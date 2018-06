Titularul din poarta Portugaliei a semnat in timpul Mondialului! Transfer in Premier League pentru Rui Patricio

Rui Patricio, in varsta de 30 de ani, a semnat cu Wolverhampton Wanderers, formatie nou promovata in Premier League. Titularul din poarta nationalei Portugaliei a jucat in ultimii 12 ani la Sporting Lisabona, echipa la care a si crescut.

Rui Patricio are 70 de selectii la nationala Portugaliei si a semnat pentru urmatorii 4 ani cu Wolverhampton.

Suma de transfer nu a fost dezvaluita.

15.000.000 euro este cota de piata a lui Patricio, potrivit transfermarkt.de



Wolves are delighted to confirm @selecaoportugal and @Sporting_CP number one Rui Patricio has joined the club on a four-year deal. #BemVindoRui

???????????? pic.twitter.com/tGUQUXQICX