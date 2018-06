"Imi iau concediu, PLEC SA JOC LA MONDIAL". Povestea fabuloasa a singurului jucator semi-profesionist al Islandei

Islanda a debutat fabulos la primul sau Mondial din istorie. Cea mai mica tara calificata vreodata la un turneu final de Campionat Mondial a remizat cu Argentina lui Messi, 1-1.

Micuta nationala islandeza a debutat senzational la Campionatul Mondial. Selectionata condusa de Heimir Hallgrimsson a reusit sa tina in sah Argentina lui Messi, Aguero si Di Maria, remizand 1-1. Finnbogason a marcat unicul gol al islandezilor.

Nationala Islandei este la a doua mare surpriza in doi ani, dupa ce in 2016, la EURO, a reusit sa elimine Anglia!

Reprezentativa islandeza este formata in mare parte din expati. 22 dintre cei 23 de jucatori ai Islandei evolueaza in strainatate, in timp ce unul singur, Birkir Mar Saevarsson (33 de ani) este singurul care joaca in tara natala.

Saevarsson joaca la Valur, dupa ce mai trecut pe la Brann Bergen (Norvegia) si Hammarby (Suedia).

Fundasul, care a fost integralist in meciul cu Argentina, este si singurul care acum are statutul de semi-profesionist! La revenirea in tara natala, Saevarsson si-a mai luat un job!

Fotbalistul cu 80 de selectii in nationala lucreaza in paralel intr-o fabrica de impachetat sare!

"Nu pot sa stau degeaba toata ziua, ma plictisesc si devin lenes. Nu voiam sa vin lenes la Mondial", a spus el.

Fundasul si-a luat concediu de la locul de munca pentru a se lupta cu Messi!