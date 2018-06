Dica a mai renuntat la un jucator de 50.000.000 euro! Becali spera sa-l faca milionar, dar Dica i-a transmis ca e liber sa isi caute echipa

A sperat sa ia milioane pe Alibec, dar acum nu stie cum sa scape de el. La fel pateste Becali si cu un alt jucator in care ros-albastrii isi puneau mari sperante.

FCSB a renuntat deja la cativa jucatori, intre care Vlad Achim, ajuns la Viitorul, si Marian Pleasca, liber sa-si caute echipa. Plecarile nu se opresc, insa, de la formatia ros-albastra.

Antrenorul va mai renunta la cativa jucatori, unul dintre acestia fiind tanarul Vlad Mihalcea. Adus in 2015 de Mirel Radoi, tanarul mijlocas, care intre timp a implinit 19 ani, nu a reusit sa impresioneze, fiind imprumutat in doua randuri la ACS Poli Timisoara si Academica Clinceni.

Mihalcea a fost adus cu 400.000 euro de la FC Brasov, iar Becali i-a fixat o clauza de 50.000.000 euro. "Am inteles ca e un pusti bun si eu am mare incredere in finul meu. Sunt sigur ca o sa-l vand in strainatate pe o suma foarte mare", spunea Becali la acea vreme.

Impresarul lui Vlad Mihalcea, Sorin Paraschiv, spune acum ca ii cauta echipa mijlocasului.

"Am discutat cu cei de la Steaua, iar Dica a decis ca nu se mai bazeaza pe serviciile lui Vlad Mihalcea nici in acest sezon. Astfel ca, dupa ce nu l-aluat in cantonament, in aceste zile eu ii caut echipa.



Problema este ca Gigi Becali nu vrea sa renunte definitiv, dansul doreste sa ii gasesc o echipa unde sa mearga sub forma de imprumut. Este adevarat si faptul ca Vlad are acea clauza de reziliere in contract", a spus Paraschiv, citat de publicatia Fanatik.