Primul mare transfer facut de Emery la Arsenal! Englezii platesc 25 de milioane pentru un star din Bundesliga

Arsenal a reusit primul mare transfer al verii.

Englezii l-au luat pe Bernd Leno de la Bayer Leverkusen, anunta Bild. Arsenal a platit 25 de milioane in schimbul portarului german. Conform sursei citate, Leno va semna un contract valabil pana in 2023 si este asteptat maine la Londra pentru a efectua vizita medicala si pentru a semna contractul.



Leno, in varsta de 26 de ani, a fost crescut de VfB Stuttgart, dar a jucat la seniori doar pentru Bayer Leverkusen. Leno a strans si sase selectii in nationala Germaniei.