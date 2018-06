Abia acum s-a aflat! Cati bani ii da Simona Halep australianului Darren Cahill, omul care a transformat-o intr-o SUPER CAMPIOANA

Darren Cahill, antrenorul australian al Simonei Halep, este unul dintre cei mai bine platiti tehnicieni din tenisul mondial.

Darren Cahill a avut o contributie majora in ascensiunea Simonei Halep. Australianul a inceput colaborarea cu jucatoarea din Romania in urma cu 3 ani si a reusit sa o ajute pe aceasta sa castige in cele din urma primul sau titlu de Grand Slam.

Cahill, care a lucrat de-a lungul carierei sale cu Andre Agassi si Lleyton Hewitt, este la prima colaborare cu o jucatoare de tenis.

Antrenorul de la Antipozi este considerat a fi unul dintre cei mai buni din lume, iar acest lucru inseamna si ca el este unul dintre cei mai scumpi!

Digisport scrie ca Simona Halep il plateste pe Darren Cahill cu aproximativ un milion de dolari pe an! Pe langa acesti bani, el mai incaseaza sume importante din colaborarile cu ESPN si din alte sponsorizari.

In primele 6 luni ale acestui an, Cahill a castigat deja 1.3 milioane dolari.

Un antrenor mai bine platit decat Darren Cahill este Patrick Mouratoglou. Poreclit "The Coach", Mouratoglou este antrenorul Serenei Williams si incaseaza de la americanca circa 1.5 milioane dolari pe an. El prezinta emisiunea "The Coach" la Eurosport.

Mouratoglou este proprietarul celei mai faimoase academii de tenis, aflata la Nisa. Costurile de scolarizare se ridica la 60.000 dolari pentru fiecare elev.