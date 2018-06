Cupa Mondiala 2018. Trei meciuri de FOC in a doua zi a competitiei! 15.00 Uruguay - Egipt | Diseara este Spania - Portugalia. Marca: "Astazi jucam cu totii!"

08:42

15.00 EGIPT - URUGUAY



Al doilea meci din grupa A dupa partida de deschidere, castigata de Rusia cu 5-0 in fata Arabiei Saudite, le are in fata pe Uruguay si Egipt, doua echipe conduse de cei mai tari atacanti pe care i-a avut Liverpool in ultimii 7 ani: Luis Suarez si Mohamed Salah.



Primul a ajuns ulterior la Barcelona iar al doilea este dorit de granzii din La Liga. Accidentat in finala UEFA Champions League, Salah este incert pentru partida de astazi care se va disputa chiar in ziua in care implineste 26 de ani.



Mohamed Salah este aproape de a fi 100% pentru partida de debut a Egiptului la Campionatul Mondial din Rusia. Selectionerul nationalei, Hector Raul Cuper, a anuntat acest lucru intr-o conferinta de presa.

"Pot spune ca este aproape 100% sigur ca va juca, doar factori neprevazuti in ultima clipa ar schimba acest lucru. Incercam sa-l facem sa fie increzator. Doctorii ii ofera optiuni de a juca sau nu. Il stiu pe Salah foarte bine, nu este temator, mereu am stiu ca este un risc sa joace, asta nu putem ascund.



Dar daca va decide sa joace va avea garantia ca este in conditie fizica excelenta si sunt sigur ca va fi in regula. Si daca apare ceva in ultima clipa vom lua in considerare acest lucru si vom vedea cum poate fi rezolvat" a declarat Cuper.



Egipt se afla in grupa A la Mondial alaturi de Uruguay, Rusia si Arabia Saudita.