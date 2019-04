Ajax a facut un transfer la doar 24 de ore dupa calificarea in semifinalele UEFA Champions League! Pe cine au mai luat olandezii, dupa Razvan Marin

Barcelona - Liverpool si Ajax - Tottenham sunt semifinalele UCL. Programul a fost deja stabilit.

Ajax Amsterdam, viitoarea echipa a internationalului roman Razvan Marin, a anuntat miercuri transferul fundasului olandez Kik Pierie de la formatia SC Heerenveen.

Pierie, in varsta de 18 ani, care poate evolua pe posturile de fundas stanga sau aparator central, a semnat un contract pe cinci ani cu Ajax, care va intra in vigoare in aceasta vara. El a disputat 31 de meciuri pentru Heerenveen in actualul sezon, reusind doua goluri si trei assist-uri.

Internationalul olandez de tineret va fi coleg din sezonul viitor la Ajax cu Razvan Marin, mijlocasul echipei belgiene Standard Liege, care a semnat la randul sau un acord pe cinci ani cu "lancierii".

Cu o echipa compusa din jucatori tineri, majoritatea formati in propria pepiniera, Ajax Amsterdam s-a calificat marti in semifinalele Ligii Campionilor, invingand in deplasare, cu 2-1, Juventus, dupa 1-1 în tur.