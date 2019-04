Inter cumpara DOI ROMANI in vara! Al doilea fotbalist din nationala Romaniei pe care milanezii au pus ochii, pe langa Ionut Radu!

Inter Milano il va rascumpara pe Ionut Radu de la Genoa cu 12.000.000 euro. Milanezii au decis sa il ia pe Radu la vara, pentru a-si asigura postul de portar in urmatorii ani. Goalkeeperul va fi imprumutat inca un sezon.

Inter Milano planuieste rascumpararea lui Ionut Radu de la Genoa. Milanezii trebuie sa plateasca, potrivit contractului facut cu formatia genoveza in urma cu un an, 12.000.000 euro in schimbul romanului. Daca nu il cumpara in 2019, Inter va trebui sa plateasca 15.000.000 euro in 2020.

Football Italia scrie ca Inter il va rascumpara pe Radu si il va imprumuta timp de inca un sezon. Abia apoi romanul va putea reveni pe Giuseppe Meazza pentru a-i lua locul veteranului Samir Handanovic.

Il rascumpara si pe Puscas?



Ionut Radu nu e singurul roman urmarit de Inter. FCInterNews scrie ca milanezii sunt cu ochii si pe atacantul George Puscas, fotbalist chemat la nationala mare a Romaniei de Cosmin Contra si marcator in meciul cu Feroe.

Puscas are 9 goluri pentru Palermo in acest sezon si este unul dintre oamenii importanti ai echipei de pe Renzo Barbera, care se bate in acest moment pentru promovarea in Serie A.

Fost atacant la Inter Primavera, retinut de cateva ori in lotul primei echipe a lui Inter, Puscas a fost cedat de milanezi la Palermo, dar poate fi de asemenea rascumparat, la fel ca Ionut Radu.

Puscas a fost vandut de Inter cu circa 3 milioane de euro si ar putea fi rascumparat cu pana la dublul sumei.