EXCLUSIV | Porumboiu a explicat care sunt recomandarile UEFA pentru centrali si tusieri la faze precum cele de la City - Tottenham! Ce ordine au primit arbitrii

Cuneyt Cakir a arbitrat Manchester City 4-3 Tottenham. Oaspetii au obtinut calificarea in semifinale datorita golurilor marcate in deplasare.

Manchester City a marcat golul calificarii in minutul 90+3 al meciului cu Tottenham, iar jucatorii formatiei lui Guardiola, precum si antrenorul, s-au bucurat nebuneste. Doua minute mai tarziu, acestora nu le-a venit sa creada: arbitrul Cuneyt Cakir a anulat reusita! Cakir a consultat VAR-ul si a considerat ca devierea lui Bernardo Silva, desi involuntara, este un motiv pentru a anulat golul. Silva fusese atins de o minge trimisa de Eriksen inapoi.

Porumboiu: "Decizii corecte!". Ce recomandari a dat UEFA

Adrian Porumboiu, fost mare arbitru international, a vorbit la PRO X in aceasta dimineata.

"E o decizie corecta. La prima vedere nu a parut ofsaid, dar aparatura si tehnologia ajuta. Nu a fost involuntar, a pus latul la minge. A lovit mingea, e o pasa. Asa trebuie judecata faza respectiva. Unde e lege nu e tocmeala!

In viteza jocului e greu sa judeci. Recomandarile UEFA spun acum ca trebuie sa lasi faza sa curga, apoi vezi reluarile video.



Daca nu erau reluari si inregistrari, puteai comenta. Aici e, insa, fara comentarii, nu mai avem ce sa spunem. Decizia este foarte-foarte-foarte lamuritoare, pentru ca fotbalistul lui City a pus latul.



Eu nu stiu ce a fost in capul lui Eriksen la faza respectiva, dar...", a spus Adrian Porumboiu la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.