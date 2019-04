VIDEO | Momentul care putea decide calificarea: cadrul pe care arbitrii nu l-au vazut nici cu VAR-ul! Englezii prezinta dovada: cum se putea califica City

Meciul dintre City si Tottenham s-a decis la ultima faza. Arbitrii au anulat un gol al lui Sterling in minutele de prelungiri, iar Tottenham s-a calificat in semifinale la limita.

Englezii sustin ca City ar fi trebuit sa fie calificata de la precedenta faza care a avut nevoie de interventia VAR. Arbitrii au validat golul lui Llorente din minutul 73, desi jucatorii lui Guardiola au cerut hent. Jurnalistii de la DailyMail prezinta un unghi pe care sustin ca arbitrii nu l-au vazut si din care s-ar vedea clar ca atacantul lui Tottenham loveste mingea cu cotul.

The angle the referee DIDN'T see: The ball hits Fernando Llorente's arm as he scores Tottenham’s vital third goal... but the footage wasn't used in the VAR review https://t.co/1B7ssVmmKP pic.twitter.com/hNvxDuq1ae