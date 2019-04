812.000.000 euro, nicio finala de Liga! Guardiola a spart munti de bani, dar a fost invins de antrenorul care nu a cheltuit niciun euro in vara trecuta!

812.000.000 euro n-au fost suficiente pentru ca Pep Guardiola sa se califice intr-o finala de UEFA Champions League in ultimii 5 ani. Aseara, City a fost eliminata de Tottenham dupa 4-4 la general.

812.000.000 euro a cheltuit Pep Guardiola la Bayern Munchen si Manchester City in incercarea de a castiga un nou trofeu al Ligii Campionilor. N-a reusit cu niciuna dintre echipe! Catalanul ramane cu trofeele cucerite cu Barcelona!

Cotidianul spaniol MARCA face o analiza a banilor cheltuiti de Guardiola in ultimele sezoane pentru un nou triumf in Europa. El a "spart" peste 200 de milioane de euro la Bayern si nu mai putin de 600 la Manchester City. In total, seicul lui City a bagat 1.6 miliarde euro in ultimul deceniu, dar inca asteapta un trofeu european.

In primul sau an la Manchester City, Guardiola i-a cumparat cu 213 milioane euro pe John Stones, Gabriel Jesus si Gundogan. In cel de-al doilea a cheltuit 317.5 pe Bernardo Silva, Ederson Moraes, Kyle Walker, Benjamin Mendy, Aymeric Laporte si Danilo. Putin mai ponderat a fost in vara lui 2018, cand a cheltuit "doar" 77 de milioane de euro, mare parte din bani mergand la Leicester, in schimbul lui Riyad Mahrez.

In ciuda sumelor ametitoare, Guardiola ramane cu trei semifinale de Champions League cu Bayern Munchen si cu doua sferturi cu Manchester City.

Pocchetino nu a cheltuit niciun euro in vara trecuta



Prin comparatie, Tottenham nu a transferat niciun jucator in vara lui 2018, Pochettino fiind chiar criticat pentru decizia sa de a nu intari echipa!