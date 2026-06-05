FOTO Zverev, aproape să rupă blestemul! Ce s-a întâmplat în semifinala cu Jakub Mensik la Roland Garros 2026

Zverev, aproape să rupă blestemul! Ce s-a întâmplat în semifinala cu Jakub Mensik la Roland Garros 2026 Tenis
Alexandru Hațieganu
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Data actualizarii:

Roland Garros 2026. Turneul masculin / semifinale.

TAGS:
Alexander ZverevJakub MensikRoland Garros
Din articol

Germanul Alexander Zverev s-a apropiat vineri, la Roland Garros, la o victorie de împlinirea unui vis îndelungat. El s-a calificat în finală şi este pentru a patra oară în ultimul act al unui Grand Slam.

Zverev - Mensik, spectacol la Roland Garros 2026

Germanul, cap de serie numărul doi, a gestionat cu măiestrie revenirea din mijlocul meciului a tânărului ceh Jakub Mensik, în vârstă de 20 de ani, şi a obţinut o victorie convingătoare în semifinala turneului de Grand Slam pe zgură, scor 7-5, 6-2, 3-6, 6-3.

Ajungând la a patra sa finală de Grand Slam — şi a doua la Roland Garros — Zverev a câştigat o altă oportunitate de a-şi revendica primul titlu de Grand Slam când se va întoarce pe terenul Philippe-Chatrier duminică, scrie news.ro.

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Zverev: "Sper să joc un alt meci excelent duminică"

„A început să joace extraordinar în setul al treilea”, a spus Zverev despre Mensik. „Chiar a trecut la un alt nivel. Dar acesta este un turneu de Grand Slam, meciurile se joacă la cinci seturi. Adversarii vor juca mai bine. Trebuie să te descurci cu asta… Eu am făcut-o şi sper să joc un alt meci excelent duminică.”

După eliminările premature ale celorlalţi pretendenţi la titlu, Jannik Sinner şi Novak Djokovici, tabloul s-a deschis considerabil, dar Zverev a continuat să avanseze cu putere în partea sa de tablou. Jucătorul de 29 de ani a pierdut doar două seturi în cele şase victorii obţinute până acum, devenind al cincilea jucător activ care a ajuns în mai multe finale la Roland Garros.

Zverev a fost la un set distanţă de titlu la Paris în 2024 şi a terminat, de asemenea, pe locul doi la US Open în 2020 şi la Australian Open anul trecut. În ultima sa încercare de duminică, numărul 3 mondial Zverev îl va înfrunta pe Flavio Cobolli, cap de serie nr. 10, sau pe Matteo Arnaldi.

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