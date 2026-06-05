Germanul Alexander Zverev s-a apropiat vineri, la Roland Garros, la o victorie de împlinirea unui vis îndelungat. El s-a calificat în finală şi este pentru a patra oară în ultimul act al unui Grand Slam.

Zverev - Mensik, spectacol la Roland Garros 2026

Germanul, cap de serie numărul doi, a gestionat cu măiestrie revenirea din mijlocul meciului a tânărului ceh Jakub Mensik, în vârstă de 20 de ani, şi a obţinut o victorie convingătoare în semifinala turneului de Grand Slam pe zgură, scor 7-5, 6-2, 3-6, 6-3.

Ajungând la a patra sa finală de Grand Slam — şi a doua la Roland Garros — Zverev a câştigat o altă oportunitate de a-şi revendica primul titlu de Grand Slam când se va întoarce pe terenul Philippe-Chatrier duminică, scrie news.ro.