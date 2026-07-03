La 35 de ani, bulgarul Grigor Dimitrov a reușit să îl elimine, în turul secund al turneului de la Wimbledon, pe cehul Jakub Mensik, considerat unul dintre cei mai promițători tenismeni ai noii generații.

Dimitrov a dispus de numărul 18 mondial abordând competiția de mare șlem din Marea Britanie ca ocupant al poziției 146 în ierarhia lumii.

Deținător de wildcard, Grigor Dimitrov l-a eliminat pe numărul 18 mondial, Jakub Mensik

7-6 (5), 4-6, 7-5, 6-3 a fost scorul prin care Grigor Dimitrov l-a trimis acasă pe jucătorul cu 15 ani mai tânăr, la capătul a 3 ore și 18 minute de joc.

După încheierea partidei, Grigor Dimitrov a recunoscut că acest parcurs la Wimbledon este cel mai mare motiv de bucurie pe care l-a primit în tenis, în ultimul an. În ediția anterioară a întrecerii de la Wimbledon, jucătorul din țara vecină a fost cel mai ghinionist participant; Dimitrov s-a retras din optimea de finală cu Sinner, la scorul de 6-3, 7-5, 2-2, irosind un avantaj prețios din cauza unei accidentări la pectoral. Ulterior, Jannik Sinner a folosit șansa primită la maximum, ieșind, în premieră, campion al competiției de la Wimbledon.

„Săptămâna aceasta a fost vindecătoare pentru mine. Fără îndoială, a fost cea mai bună din ultimele douăsprezece luni. Sunt recunoscător pentru ocazia de a concura aici din nou. Doar eu știu toate prin câte am trecut în ultimele luni, iar acum mă aflu în turul trei la Wimbledon.

Corpul meu răspunde, iar asta e tot ce contează. În acest sport, abia dacă ai timp să te bucuri de victorii. Trebuie să le savurezi, să te odihnești, după care să te pregătești de următorul meci. Mai este drum lung,” a fost declarația făcută de Grigor Dimitrov, după meciul cu Jakub Mensik.