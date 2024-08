Cincinnati, plin de recorduri doborâte! Cine se va duela în marea finală

Turneul Masters 1000 de la Cincinnati a ajuns în etapa finală iar spectatorii vor avea parte de o confruntare captivantă între Jannik Sinner și Frances Tiafoe.

Jannik Sinner, un meci de trei ore și un loc în finală

Jannik Sinner, numărul 1 mondial, a reușit să se califice în finala turneului după o confruntare intensă cu germanul Alexander Zverev, locul 4 mondial.

Partida, desfășurată pe parcursul a trei ore și șapte minute, a fost extrem de echilibrată și s-a încheiat cu victoria italianului în setul decisiv, cu scorul de 7-6(9), 5-7, 7-6(4).

Sinner a demonstrat o reziliență remarcabilă, salvând două mingi de set în setul al treilea și încheind meciul pe a doua sa minge de meci.

"Am jucat în condiții diferite: soare, ploaie și apoi noaptea", a declarat Sinner, la flash-interviuri.

"A fost un meci greu, dar sunt foarte mulțumit de prestația mea și fericit să fiu în finală", a continuat italianul.

Aceasta este prima finală de Masters 1000 pentru Sinner la Cincinnati, și totodată, el a devenit primul italian din Era Open care ajunge în această fază a competiției. De asemenea, Sinner a reușit să obțină peste 5 victorii cu jucători din top 5 ATP în sezoane consecutive, un record notabil din 1973.

Frances Tiafoe, revenire spectaculoasă și prima finală din 2013 pentru un american

În cealaltă semifinale, Frances Tiafoe a avut o revenire de senzație în fața danezului Holger Rune, locul 16 mondial și favorit nr. 15. Tiafoe a învins cu 4-6, 6-1, 7-6(4) după două ore și opt minute de joc. Americanul a fost condus cu 5-2 în setul decisiv, dar a reușit să revină și să câștige în tie-break.

"A fost o nebunie, ultimul set a fost o nebunie", a spus Tiafoe.

"Am avut o abordare relaxată și am pus presiune pe adversar. Chiar dacă am fost condus, nu am fost prea stresat", a continuat americanul.

Cu această victorie, Tiafoe devine primul american care ajunge în finala de la Cincinnati din 2013, când John Isner reușea această performață.

Tiafoe a salvat două mingi de meci în timpul confruntării și va urca în top 20 al clasamentului ATP.

Finala Mastersului 1000 de la Cincinnati între Jannik Sinner și Frances Tiafoe promite a fi o confruntare electrizantă, cu ambii jucători demonstrând forme excelente în această săptămână. Sinner, cu stilul său agresiv și tehnica rafinată, și Tiafoe, cu energia sa debordantă și determinarea sa, se pregătesc să ofere un spectacol de neuitat în ultima zi a turneului.