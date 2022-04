Bianca Andreescu a învins-o vineri pe americanca Alison Riske, 6-4, 3-6, 6-0, şi a acces în turul secund al turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.575.560 de euro.

Canadianca de origine română, în vârstă de 21 ani, fostă numărul patru mondial, aflată acum pe locul 111 în clasamentul WTA, a revenit în această lună în circuitul profesionist după o pauză de şapte luni, fiind eliminată în optimi de finală la Stuttgart de belarusa Arina Sabalenka (6-1, 3-6, 6-2).

Învinsa ei de vineri, Alison Riske, este locul 42 WTA.

Andreescu: “In my next match, I want to work more on my composure. I felt like that got the best of me a little bit in the 2nd set.

"But I just switched something on in the 3rd, b/c that's basically how I want to play. So I want to be able to consistently play that way." #MMOPEN