Bianca Andreescu revine pe teren după șase luni! La ce turneu va participa

Andreescu, fost numărul 4 mondial, nu a participat la Australian Open, primul grand slam al anului, motivând că nu este pregătită psihic să revină pe teren.

"A fost un an greu pentru mine. Am petrecut mai multe săptămâni în izolare şi carantină. În plus de asta, bunica mea a petrecut mai multe săptămâni la terapie intensivă, ceea ce m-a afectat foarte tare.

Uneori am simţit că purtam toată greutatea lumii pe umerii mei. Nu am putut să mă detaşez de ce se întâmpla, Vreau să-mi ofer mai mult timp să mă resetez şi să-mi revin. Drept urmare nu voi începe acest sezon în Australia", a scris Andreescu, pe Twitter, în decembrie.

Bianca Andreescu revine pe teren după o pauză de șase luni

Calvarul pentru Andreescu, 21 de ani, a început în 2019, după ce a reuşit succese răsunătoare în circuitul WTA, câştigând trofeele la Indian Wells, Toronto şi US Open. De aunci au urmat accidentări, infectare cu Sars-CoV-2 şi rezultate nesatisfăcătoare.

Ea s-a accidentat la genunchi la Turneul Campioanelor de la finalul anului şi a jucat din nou abia în februarie 2021, la Australian Open, într-un meci disputat în prima manşă cu Mihaela Buzărnescu şi câştigat în trei seturi, 6-2, 4-6, 6-3.

Sportiva canadiană nu a trecut de turul al doilea la AusOpen, dar avea să intre din nou în lumina reflectoarelor, pentru scurt timp, la Miami Open, unde a ajuns în finală, însă a abandonat meciul din ultimul act disputat cu Ashleigh Barty din Australia, la scorul de 3-6, 0-4, din cauza unor probleme la glezna dreaptă.

Din martie 2021, Andreescu a mai jucat la zece turnee, fără să strălucească, înregistrând doar o calificare în optimile de finală ale turneul ei favorit, US Open. Ea a terminat un an cenuştiu cu o înfrângere, scor 6-7 (5), 3-6, în faza estonei Anett Kontaveit, la Indian Wells, competiţie care a avut loc în octombrie şi nu în martie, din cauza pandemiei de coronavirus.

Lipsa meciurilor a dus inevitabil la prăbuşirea ei în clasamentul WTA şi la ieşirea din Top 100, ceea ce îi va îngreuna eforturile de a reveni în prim-planul tenisului feminin. La multe turnee, inclusiv la cele de grand slam, ar trebui să joace în calificări, dar în acelaşi timp se poate baza la un număr finit de competiţii pe clasamentul protejat, locul 22, aşa cum e cazul la Stuttgart şi la Roland Garros, sau pe invitaţii.

Acum, sub îndrumarea lui Sven Groeneveld, antrenorul care a lucrat mult timp cu Maria Şarapova, Bianca revine în competiţii cu speranţa că va reuşit să-şi îndeplinească obiectivele pe care şi le-a propus.

"Fac tot posibilul să am o mentalitate de creştere în orice situaţie. Întotdeauna caut partea bună a lucrurilor. Este important să ai intenţii în viaţă şi, de fiecare dată când îmi amintesc obiectivele/scopurile mele, asta mă determină să mă trezesc dimineaţa", declara ea de curând.

La Stuttgart, Bianca Andreescu va evolua în primul tur cu germana Julie Niemeier, locul 108 WTA, beneficiară a unui wild card.

Pe tabloul principal al Porsche Grand Prix nu se află nicio jucătoare din România, însă este prezentă Emma Răducanu, locul 12 WTA şi cap de serie numărul 8, care va evolua în prima manşă cu jucătoarea australiană Storm Sanders, locul 197 WTA, venită din calificări, scrie News.ro