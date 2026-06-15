Farul Constanța, salvată in extremis de la retrogradarea din Superligă, a anunțat astăzi transferul mijlocașului ofensiv francez de origine algeriană Eddy Sylvestre .

”Farul Constanța a ajuns la un acord cu jucătorul francez cu origini algeriene Eddy Sylvestre Negadi, un mijlocaș ofensiv care a semnat un contract valabil pentru următorii 2 ani cu formația noastră.

Născut la 29 august 1999, la Aubagne (cartierul general al Legiunii străine), unde a evoluat la centrul de copii și juniori între 2010-2012, Eddy Sylvestre a fost remarcat de Olympique Marseille, unde și-a continuat perioada de juniorat până în 2016, iar apoi a debutat pentru echipa secundă a clubului din Marsilia.

În sezonul 2025/2026 a evoluat pentru USL Dunkerque, în Ligue 2.

Fotbalist cu 10 meciuri în Ligue 1 și 153 de meciuri în Ligue 2

În carieră a mai jucat pentru pentru Marseille B, OGC Nice B, Nice, Auxerre, Standard Liege, Pau FC, Grenoble, Dunkerque. Are 153 partide disputate în Ligue 2, dar și 10 meciuri în Ligue 1 în tricoul lui Nice.

Mult succes în tricoul Farului, Eddy!”, a precizat clubul din Constanța pe site-ul oficial.

Dinamo - Farul și încă trei meciuri de pregătire pentru trupa lui Ioan Ovidiu Sabău

După două săptămâni de vacanță, jucătorii formației de la malul mării vor efectua luni, 15 iunie, vizita medicală, iar apoi vor intra în programul de pregătire stabilit de Ioan Ovidiu Sabău.

Clubul constănțean a anunțat și programul meciurilor de verificare din această vară. Farul va disputa patru partide amicale înaintea debutului oficial în noul sezon de Superliga.

Primul test va avea loc pe 27 iunie, de la ora 17:00, împotriva formației bulgare Fratria Varna, ocupanta locului 3 în liga secundă.

Pe 3 iulie, la Ovidiu va ajunge Oțelul Galați, iar cinci zile mai târziu, pe 8 iulie, „marinarii” vor întâlni Cernomore Varna, echipă care a terminat pe locul 7 în prima ligă din Bulgaria.

Ultimul și cel mai interesant amical al verii va avea loc pe 11 iulie. Farul se va deplasa la baza de la Săftica pentru duelul cu Dinamo, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul 4 în play-off-ul Superligii.

Constănțenii au terminat pe locul 13 în Superliga și și-au păstrat locul în primul eșalon după barajul câștigat în fața Chindiei Târgoviște.