Rapid l-a anunțat în zorii zilei pe Vladan Bubanja, care a fost adus sub formă de împrumut de la gruparea croată NK Osijek, cu opțiune de cumpărare la finalul sezonului.

La prânz, clubul patronat de Dan Șucu a prezentat a doua mutare a verii: Mohammed Kamara, fotbalist cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate.

Rapid a anunțat al doilea transfer al zilei: ”Contract pe două sezoane!”

Kamara, care a semnat pe două sezoane cu Rapid, a petrecut ultimii doi ani la CFR Cluj, unde a bifat 42 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont 11 reușite, dar și o pasă decisivă.

”Mohammed Kamara este rapidist! Internaționalul liberian a semnat un contract valabil pe două sezoane cu clubul nostru. Bine ai venit în Giulești și mult succes în tricoul Rapidului”, se arată în comunicatul emis de Rapid.

Liberianul a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Hapoel Haifa, Hatayspor, Menemenspor, LA Galaxy II, SC Paderborn II și FC Astana.