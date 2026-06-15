Rapid l-a anunțat în zorii zilei pe Vladan Bubanja, care a fost adus sub formă de împrumut de la gruparea croată NK Osijek, cu opțiune de cumpărare la finalul sezonului.
La prânz, clubul patronat de Dan Șucu a prezentat a doua mutare a verii: Mohammed Kamara, fotbalist cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate.
Rapid a anunțat al doilea transfer al zilei: ”Contract pe două sezoane!”
Kamara, care a semnat pe două sezoane cu Rapid, a petrecut ultimii doi ani la CFR Cluj, unde a bifat 42 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont 11 reușite, dar și o pasă decisivă.
”Mohammed Kamara este rapidist! Internaționalul liberian a semnat un contract valabil pe două sezoane cu clubul nostru. Bine ai venit în Giulești și mult succes în tricoul Rapidului”, se arată în comunicatul emis de Rapid.
Liberianul a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Hapoel Haifa, Hatayspor, Menemenspor, LA Galaxy II, SC Paderborn II și FC Astana.
Ce spunea Victor Angelescu despre Kamara înainte să fie prezentat oficial la Rapid: ”Accidentarea lui este identică cu cea a lui Rrahmani”
”Dacă totul merge bine şi a mers bine vizita medicală a lui Kamara, atunci îl vom anunţa. Accidentarea lui este identică cu cea a lui Rrahmani, l-am trimis la acelaşi doctor şi a verificat cum au fost făcute operaţia şi recuprarea. Au decurs bine. Dacă nu apare nimic, probabil îl definitivăm şi-l anunţăm.
Va face extra cu exerciţii pentru tendon, dar Pancu îl va avea repede la dispoziţie. Ne bazăm pe el din cantonament. Va putea juca din debutul sezonului.
(n.r. – Va fi pe post cu Petrila) Daniel Pancu ştie cum va aborda meciurile, dar în stânga îi mai avem pe Talisson, care are o accidentare pe termen lung. Mai are patru luni, e o accidentare gravă.
Îl aveam doar pe Petrila. Ok, revine Omar El Sawy, dar ideea e să avem doi jucători buni pe fiecare poziţie. Toţi jucătorii se întorc şi fac cantonamentul cu nou, adică Rareş Pop, Ungureanu, El Sawy”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.