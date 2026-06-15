OFICIAL Rapid a anunțat al doilea transfer al zilei: ”Contract pe două sezoane!”

Rapid a anunțat al doilea transfer al zilei: ”Contract pe două sezoane!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ora și transferul în Grant.

TAGS:
Mohammed KamaraRapidSuperliga
Din articol

Rapid l-a anunțat în zorii zilei pe Vladan Bubanja, care a fost adus sub formă de împrumut de la gruparea croată NK Osijek, cu opțiune de cumpărare la finalul sezonului.

La prânz, clubul patronat de Dan Șucu a prezentat a doua mutare a verii: Mohammed Kamara, fotbalist cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate.

Rapid a anunțat al doilea transfer al zilei: ”Contract pe două sezoane!”

Kamara, care a semnat pe două sezoane cu Rapid, a petrecut ultimii doi ani la CFR Cluj, unde a bifat 42 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont 11 reușite, dar și o pasă decisivă.

”Mohammed Kamara este rapidist! Internaționalul liberian a semnat un contract valabil pe două sezoane cu clubul nostru. Bine ai venit în Giulești și mult succes în tricoul Rapidului”, se arată în comunicatul emis de Rapid.

Liberianul a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Hapoel Haifa, Hatayspor, Menemenspor, LA Galaxy II, SC Paderborn II și FC Astana.

Ce spunea Victor Angelescu despre Kamara înainte să fie prezentat oficial la Rapid: ”Accidentarea lui este identică cu cea a lui Rrahmani”

”Dacă totul merge bine şi a mers bine vizita medicală a lui Kamara, atunci îl vom anunţa. Accidentarea lui este identică cu cea a lui Rrahmani, l-am trimis la acelaşi doctor şi a verificat cum au fost făcute operaţia şi recuprarea. Au decurs bine. Dacă nu apare nimic, probabil îl definitivăm şi-l anunţăm. 

Va face extra cu exerciţii pentru tendon, dar Pancu îl va avea repede la dispoziţie. Ne bazăm pe el din cantonament. Va putea juca din debutul sezonului.

(n.r. – Va fi pe post cu Petrila) Daniel Pancu ştie cum va aborda meciurile, dar în stânga îi mai avem pe Talisson, care are o accidentare pe termen lung. Mai are patru luni, e o accidentare gravă.

Îl aveam doar pe Petrila. Ok, revine Omar El Sawy, dar ideea e să avem doi jucători buni pe fiecare poziţie. Toţi jucătorii se întorc şi fac cantonamentul cu nou, adică Rareş Pop, Ungureanu, El Sawy”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cine sunt liberalii care sunt în tabăra premierului desemnat Adrian Veștea. Parlamentarii PNL dispuși să îi voteze Cabinetul
Cine sunt liberalii care sunt în tabăra premierului desemnat Adrian Veștea. Parlamentarii PNL dispuși să îi voteze Cabinetul
ARTICOLE PE SUBIECT
Real Madrid a prezentat primul transfer din era Mourinho! Contract până în 2032
Real Madrid a prezentat primul transfer din era Mourinho! Contract până în 2032
ULTIMELE STIRI
CFR Cluj l-a prezentat pe înlocuitorul lui Daniel Pancu: ”Bun venit în familia noastră!”
CFR Cluj l-a prezentat pe înlocuitorul lui Daniel Pancu: ”Bun venit în familia noastră!”
Transfer la Farul! Direct din ”cartierul general al Legiunii străine”
Transfer la Farul! Direct din ”cartierul general al Legiunii străine”
Război în toată regula la FIFA! Reacție dură a federațiilor africane după comentariile lui Ceferin, președintele UEFA
Război în toată regula la FIFA! Reacție dură a federațiilor africane după comentariile lui Ceferin, președintele UEFA
Grecii anunță ”divorțul” între Răzvan Lucescu și PAOK: ”Cel mai de succes antrenor”
Grecii anunță ”divorțul” între Răzvan Lucescu și PAOK: ”Cel mai de succes antrenor”
Jucători împrumutați de la FCSB și Dinamo în echipa sezonului din Liga 2! Un portughez, ales MVP-ul campionatului
Jucători împrumutați de la FCSB și Dinamo în echipa sezonului din Liga 2! Un portughez, ales MVP-ul campionatului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După ce a refuzat să revină la FCSB, Elias Charalambous a făcut anunțul

După ce a refuzat să revină la FCSB, Elias Charalambous a făcut anunțul

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”

După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii

”Când le-am spus că joc la Steaua, s-a făcut liniște la masă”. A ajuns la echipa națională și și-a surprins colegii

”Când le-am spus că joc la Steaua, s-a făcut liniște la masă”. A ajuns la echipa națională și și-a surprins colegii



Recomandarile redactiei
CFR Cluj l-a prezentat pe înlocuitorul lui Daniel Pancu: ”Bun venit în familia noastră!”
CFR Cluj l-a prezentat pe înlocuitorul lui Daniel Pancu: ”Bun venit în familia noastră!”
Transfer la Farul! Direct din ”cartierul general al Legiunii străine”
Transfer la Farul! Direct din ”cartierul general al Legiunii străine”
Grecii anunță ”divorțul” între Răzvan Lucescu și PAOK: ”Cel mai de succes antrenor”
Grecii anunță ”divorțul” între Răzvan Lucescu și PAOK: ”Cel mai de succes antrenor”
Cum a reușit Sorana Cîrstea să o învingă pe Arina Sabalenka: fostul antrenor, Marius Comănescu, explică la Poveștile Sport.ro
Cum a reușit Sorana Cîrstea să o învingă pe Arina Sabalenka: fostul antrenor, Marius Comănescu, explică la Poveștile Sport.ro
„Pentru prima dată”. Simona Halep și-a anunțat planul surprinzător, după meciul oficial de retragere
„Pentru prima dată”. Simona Halep și-a anunțat planul surprinzător, după meciul oficial de retragere
Alte subiecte de interes
Transferul dorit de Daniel Pancu la Rapid se face: „Îl definitivăm şi-l anunţăm”
Transferul dorit de Daniel Pancu la Rapid se face: „Îl definitivăm şi-l anunţăm”
A semnat! Primul jucător transferat de Rapid, în ”era” Daniel Pancu
A semnat! Primul jucător transferat de Rapid, în ”era” Daniel Pancu
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

stirileprotv Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

stirileprotv Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!