Tortul 'discordiei' în tenisul internațional! Feliciano Lopez și Bianca Andreescu au reacționat în scandalul iscat la Madrid

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani, Carlos Alcaraz a fost răsfăţat cu un mare tort aniversar pe care conducerea turneului l-a pregătit şi adus pe teren.

Victoria Azarenka nu a trecut cu vederea acest eveniment, făcând comparație cu mărimea tortului pe care l-a primit Aryna Sabalenka în aceeași zi, pentru aniversarea a 25 de ani.

Această postare, care viza o diferenţă de tratament între bărbaţi şi femei, a provocat reacţii în lanţ pe reţelele de socializare, determinând-o și pe Bianca Andreescu să comenteze.

"Nu arată bine deloc", a scris jucătoarea care evoluează pentru Canada pe contul de Twitter.

That doesn’t look right https://t.co/ySiXWiqdNa