După cinci ani petrecuți pe banca grupării de pe ”Toumba”, Răzvan Lucescu pleacă de la echipa elenă. El a bifat în al doilea mandat la PAOK (primul fiind în 2017-2019) 256 de partide și o medie de 1.89 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Grecii anunță ”divorțul” între Răzvan Lucescu și PAOK: ”Cel mai de succes antrenor”

Jurnalistul Stavros Soundoulides, care în urmă cu câteva luni a vorbit cu Sport.ro despre Răzvan Lucescu, a scris în Gazzetta.gr despre ”divorțul” dintre antrenorul român și clubul PAOK Salonic.

El a precizat că Lucescu și patronul Ivan Savvidis au purtat mai multe discuții în ultimele zile despre viitorul colaborării, iar în cele din urmă au decis de comun acord să pună capăt înțelegerii.

”Răzvan Lucescu este pe punctul de a părăsi banca tehnică a lui PAOK, cu 12 luni înainte de expirarea contractului. În urma mai multor discuții purtate cu Ivan Savvidis, cele două părți au ajuns la o decizie comună privind despărțirea, punând astfel capăt uneia dintre cele mai de succes perioade din istoria clubului.

După cinci ani în cel de-al doilea mandat și aproape șapte ani în total pe banca 'Vulturului cu două capete', tehnicianul român în vârstă de 57 de ani pleacă de pe 'Toumba' din postura de cel mai de succes antrenor din istoria lui PAOK.

Discuțiile purtate în ultimele zile cu Ivan Savvidis s-au încheiat cu un acord privind încetarea colaborării dintre cele două părți, deși contractul antrenorului român era valabil până în vara anului 2027”, a scris Stavros Soundoulides.

Răzvan Lucescu, aproape de Al-Sadd

Sâmbătă seară, jurnalistul italian Nicolo Schira, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în mercato, a confirmat interesul formației din Orientul Mijlociu.

”Răzvan Lucescu se află printre candidații pentru a-l înlocui pe Roberto Mancini pe banca lui Al-Sadd”, a scris Schira pe X.