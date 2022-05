„Super Happy Simo” îl convinge pe Mouratoglou: îmbrățișarea călduroasă de la finalul meciului arată relația strânsă dintre cei doi

Câteva săptămâni de efort susținut au împins-o pe Simona Halep în optimile de finală ale competiției WTA 1000 de la Madrid, sportiva din țara noastră egalându-și performanța din 2021.

Cu punctele apărate, Simona Halep poate privi cu încredere înspre următoarea partidă, pe care o va juca împotriva americancei Cori Gauff (18 ani, 16 WTA), de care a trecut la Indian Wells, în luna martie.

Patrick Mouratoglou, încântat de evoluția Simonei Halep în fața numărului 2 WTA, Paula Badosa

Și mai încântat de prestația Simonei Halep în meciul cu Paula Badosa (2 WTA) pare să fi fost Patrick Mouratoglou, care nu și-a ținut în frâu emoțiile și a îmbrățișat-o călduros pe Simona Halep, la finalul primei partide realmente dificile câștigate sub comanda sa.

„Victoria asta a însemnat mult. Avansăm în optimile de finală la Madrid!”, a scris Patrick Mouratoglou, în descrierea unei imagini ieșite din comun, care afișează relația strânsă dintre acesta și noua sa elevă, Simona Halep.

Emoția fotografiei a stârnit numeroase reacții de apreciere, aproximativ 20,000 de persoane apăsând butonul de like în mai puțin de 10 ore de la momentul publicării.

A happy Simona and happy team Simo after her amazing match. pic.twitter.com/mXPSJuebHD — Romanian Tennis (@WTARomania) April 30, 2022

Simona Halep, încredere maximă în Patrick Mouratoglou

„Împotriva Paulei Badosa cred că am făcut totul așa cum trebuie. Ceea ce am vorbit cu Patrick înainte de a intra pe teren am reușit să îndeplinesc perfect și asta mă bucură foarte mult. Acum sunt din nou fericită pe teren, mă distrez din nou și asta este esențial la vârsta mea.

Acest meci îmi va da mult elan și încredere, mai ales că mi-a plăcut mult cum am jucat. Am 100% încredere în ce facem, în instrucțiunile lui Patrick și așa voi juca în această nouă etapă", a spus Simona Halep în conferința de presă susținută după meciul cu Badosa.