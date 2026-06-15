Mai multe federaţii ale naţiunilor calificate la Cupa Mondială din 2026, inclusiv Maroc şi Senegal, au denunţat, duminică, comentariile recente făcute de preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, în care acesta a sugerat că extinderea Cupei Mondiale la 48 de echipe ar duce la meciuri "lipsite de sens", relatează AFP.

”Fotbalul nu aparţine unui grup select de naţiuni”

"Respingem cu respect, dar fermitate, aceste remarci. Pentru ţările noastre, niciun meci de la Cupa Mondială nu este lipsit de sens", au scris federaţiile din Capul Verde, Curacao, Uzbekistan, Republica Democrată Congo, Haiti, Algeria, Tunisia, Maroc, Egipt, Ghana, Senegal, Cote d 'Ivoire şi Africa de Sud într-un comunicat comun, citat de Agerpres.

"Pentru Capul Verde, Curacao, Iordania şi Uzbekistan, calificarea la Cupa Mondială reprezintă o realizare istorică şi realizarea unui vis împărtăşit de generaţii, iar pentru naţiuni precum Congo şi Haiti, revenirea pe cea mai mare scenă a fotbalului după o lungă absenţă are o semnificaţie specială pentru milioane de fani care au aşteptat ani, chiar decenii, acest moment", au adăugat acestea.

"A sugera că aceste meciuri sunt cumva mai puţin importante este profund dezamăgitor şi demonstrează o lipsă de apreciere pentru eforturile, sacrificiile şi aspiraţiile jucătorilor, antrenorilor, cluburilor, oficialilor şi fanilor din întreaga lume", au transmis federaţiile.

"Fotbalul nu aparţine unui grup select de naţiuni", au subliniat semnatarii, afirmând că "fiecare naţiune calificată merită respect şi şi-a câştigat locul prin propriile merite".

Semnatarii susţin că au reacţionat la comentariile recente ale preşedintelui UEFA care, intervievat de televiziunea slovacă, ar fi considerat că multe meciuri ale Cupei Mondiale din 2026 au fost "inutile" pentru această ediţie co-organizată de Statele Unite, Canada şi Mexic şi care reuneşte 48 de echipe pentru 104 meciuri până pe 19 iulie.