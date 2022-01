„Hai, Toni, măcar tu: zi ceva acolo!” Simona Halep, în război deschis cu oamenii din staff-ul său: ce le-a transmis 

Simona Halep a trecut prin clipe dificile în timpul confruntării cu Alize Cornet din optimile de finală ale Openului Australian.

Începută la ora 14:20, ora locală, întâlnirea dintre Halep și Cornet s-a desfășurat într-o temperatură infernală de peste 33 de grade Celsius, valoarea indicată de termometre la umbră.

This is a crazy match played in horrible weather conditions, both of them are 2 fighters and they deserve everyone's respect for fighting and giving their all! pic.twitter.com/QHr1R4u4WC