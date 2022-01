Simona Halep a aflat cu cine va juca în sferturile AO dacă o va învinge pe Alize Cornet: scor egal în meciurile directe

Simona Halep a aflat numele următoarei adversare pe care ar urma să o înfrunte în Openul Australian, în cazul în care o va elimina pe Alize Cornet.

Potențiala oponentă a sportivei din România în faza sferturilor de finală ale ediției 2022 este americanca Danielle Collins (28 de ani, 30 WTA), care a învins-o pe Elise Mertens, scor 4-6, 6-4, 6-4.

Scorul întâlnirilor directe este egal, 1-1, Simona Halep conducând cu 1-0 în meciurile desfășurate în turneele de mare șlem. Ocazia a avut loc în 2014, când Halep a învins-o pe Collins în primul tur al Openului American, 6-7, 6-1, 6-2.

În 2021, Collins a învins-o pe Halep în Mastersul Canadian, 2-6, 6-4, 6-4. Collins a jucat semifinală în Openul Australian 2019, parcurs care rămâne cel mai bun în istoricul său în turneele de mare șlem.

Sportiva originară din Florida are 2 turnee WTA în palmares, ambele câștigate în sezonul precedent, la San Jose și la Palermo, competiția din Sicilia fiind câștigată după o finală jucată în compania Gabrielei Ruse.

