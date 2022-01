Cine face asta? Alize Cornet a primit 500 de mesaje după victoria cu Simona Halep: a stat ore în șir să răspundă tuturor

Alize Cornet a cedat în sferturile de finală ale Openului Australian, scor 7-5, 6-1 în favoarea americancei Danielle Collins. Partida s-a încheiat după 88 de minute, durând cu o oră mai puțin decât confruntarea cu Simona Halep.

Cornet și-a încheiat cel mai bun parcurs înregistrat vreodată în turneele de mare șlem. La a 63-a prezență consecutivă în Grand Slam-uri, jucătoarea din Franța a bifat prima calificare în sferturi.

Alize Cornet, stoarsă de energii după meciul cu Halep și timpul petrecut pe social media

„Am primit multe mesaje de sprijin. A fost uimitor să primesc atâta iubire; nu doar din partea familiei și a prietenilor, ci și din partea altor jucători, la vestiare, via text. M-am simțit grozav să văd că oamenii chiar se bucură pentru mine.

Pe rețelele sociale, am văzut că story-ul meu a atins pe multă lume. Problema e că nu am gestionat această atenție prea bine. Am vrut să mă bucur de moment, dar în același timp am stat atât de mult timp pe telefon în seara aceea.

Am avut vreo 500 de mesaje și am răspuns fiecăruia. Cred că am pierdut puțină energie acolo. Aș fi putut să o păstrez pentru următorul meci.

În același timp însă nu am niciun regret. Am așteptat acest moment pentru mult timp, așa că am vrut să primesc toată iubirea, să mă bucur de ea. Data viitoare voi gestiona situația puțin diferit,” a afirmat Alize Cornet în conferința de presă.

Alize Cornet părăsește Australia mai bogată cu $392,970 și urmând să aibă o poziție mai solidă în clasamentul WTA. Cele patru victorii semnate la Melbourne o urcă în ierarhia mondială 27 de locuri, până pe al 37-lea.