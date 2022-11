Suspendată provizoriu din circuitele WTA și ITF pentru rezultatul pozitiv al testului anti-doping efectuat la US Open, Simona Halep (31 de ani, 10 WTA) a fost acuzată oficial pentru dopaj.

Doi avocați din România care lucrează pentru Sports Resolutions - tribunalul independent la care Simona Halep va ataca, în primă fază, decizia - au anunțat că actul de acuzare i-a fost făcut cunoscut Simonei Halep, pentru care urmează 20 de zile în care poate să conteste hotărârea.

Reacția lui Toni Iuruc înaintea procesului Simonei Halep

Într-un dialog telefonic cu un reporter PRO TV, fostul soț al Simonei Halep a vorbit despre situația în care se află în acest moment sportiva, explicând cât de importantă este strategia avocaților.

Reporter: Un mesaj de susținere pentru Simona...

Toni Iuruc: Oamenii au o strategie de apărare, nu vreau să zic ceva care ar putea să înrătuțească. Un gând bun ca orice român, este un caz complex. Ce am avut de zis, am spus.

Reporter: Ce ar înseamna pentru Simona un verdict nefavorabil?

Toni Iuruc: Are o echipă de avocați, de la un anumit nivel încolo ea este singura care poate să răspundă. Sunt chestii serioase și doar echipa ei și strategia avocaților contează. Noi ce am avut de zis am zis la început, am susținut-o cu toată dragostea, dar de acum încolo treaba e mult mai serioasă. Ea și echipa de avocați, conform strategie lor, ar trebui să comunice. Restul de pe lângă ar trebui să-i lăsăm să-și facă treaba.

Reporter: Ați mai vorbit cu Simona în ultima vreme?

Toni Iuruc: Nu intru în detalii de genul acesta.

Dacă Simona Halep nu va câștiga la tribunalul independent Sports Resolutions, din Marea Britanie, jucătoarea din România va putea continua procesul la TAS.