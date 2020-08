WOW | Neinvins dupa 23 de meciuri in 2020, Novak Djokovic a castigat al 80-lea turneu al carierei!

Novak Djokovic este neinvins in sezonul 2020.

Novak Djokovic l-a invins cu revenire pe Milos Raonic in finala turneului Western & Southern Open, ajungand la a 23-a victorie consecutiva in acest an. Dupa Australian Open si Dubai, liderul ATP ajunge la al treilea titlu castigat in proba individuala in acest an si la al 80-lea al carierei.

Sarbul a inceput lent partida, adjudecandu-si doar un game in primul set, dar l-a infrant pe canadian, scor 6-3, 6-4 in seturile urmatoare, transand soarta finalei dupa 122 de minute de joc.

Spre deosebire de alti ani, Novak Djokovic - care a acuzat dureri in zona cervicala pe parcursul acestei competitii - nu va avea decat 24 de ore de odihna, in conditiile in care meciul sau din primul tur al US Open 2020 a fost deja programat pentru prima zi de concurs.

In sesiunea de seara a zilei de luni, nu mai devreme de ora 02:00 a zilei de marti in Romania, Novak Djokovic se va duela cu numarul 107 ATP, Damir Dzumhur din Bosnia si Hertegovina.

Novak Djokovic a pierdut un singur meci in acest an, dar acela s-a desfasurat in intrecerea neoficiala Adria Tour. Conationalul sau, Filip Krajinovic este unicul jucator care l-a invins pe 'Nole' pana acum in 2020.

Unstoppable! ???? 23-0 in 2020 ☑️

10-0 in tiebreakers in 2020 ☑️

26 consecutive wins ☑️

80 ATP titles ☑️

35 Masters 1000 titles ☑️

2 Career Golden Masters ☑️ Wow, @DjokerNole #CInCyTENNIS pic.twitter.com/L3WGcUegBO — Tennis TV (@TennisTV) August 29, 2020