WIMBLEDON 2019: Simona Halep, traseu INFERNAL! Posibil duel cu Mihaela Buzarnescu in turul doi!

Simona Halep incearca sa ajunga pentru prima data in cariera in finala de la Wimbledon, dupa ce in 2014 a fost invinsa in semifinale de Eugenie Bouchard. Simona Halep a pierdut in sfarturi la Eastbourne si merge la Londra ca sa-si ia revansa. In primul tur se dueleaza pentru prima data in cariera cu belarusa Aliaksandra Sasnovich.



TRASEU VIRTUAL SIMONA HALEP WIMBLEDON 2019

Daca trece de Aliaksandra Sasnovich, Simona Halep se poate duela cu Mihaela Buzarnescu in turul al doilea. Miki are meci cu Jessica Pegula in primul tur. In continuare, traseul Simonei Halep este complicat, cu Azarenka, Madison Keys, Kasatkina, Naomi Osaka, Pliskova sau Svitolina in calea finalei.



R1 Sasnovich

R2 Buzarnescu

R3 Azarenka/Cornet/Kasatkina

R4 Keys/Venus/Sabalenka

QF Osaka

SF Pliskova/Vondrousova/Svitolina

F Barty/Serena/Kerber