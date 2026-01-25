Rămas liber de contract oficial de la 1 ianuarie 2026, fostul fotbalist al celor de la FCSB își caută un nou angajament. Cota sa de piață a ajuns în prezent la 500.000 de euro, iar ofertele din România nu au întârziat să apară pentru extrema de 32 de ani. Băluță a recunoscut că a fost extrem de aproape să semneze cu marea rivală din Gruia.



Jucătorul născut la Craiova a explicat că a purtat discuții concrete cu oficialii ardeleni, inclusiv cu Daniel Pancu, dar lipsa meciurilor din Statele Unite, unde a bifat doar câteva minute, a cântărit decisiv în decizia clujenilor. Băluță a plecat de la FCSB în august 2025, semnând cu LAFC din postura de jucător liber, dar aventura peste ocean s-a încheiat rapid.



„Sincer, da, am avut de la CFR. Cu ei am discutat, dar a picat pe ultima sută. Am vorbit și cu domnul Pancu la telefon. Probabil motivul a fost că nu am jucat în ultima perioadă și oamenii credeau că nu sunt pregătit. N-a fost vorba financiar, pentru mine e important să intru în circuit, să am din nou continuitate și sunt pregătit să o iau de la capăt. Au fost oferte din țară, au fost oferte mai multe”, a explicat Băluță pentru Digisport.



Dinamo, acuzată de lipsă de profesionalism



Pe lângă interesul celor de la CFR Cluj, Băluță a mai fost contactat de alte trei formații din Superliga: Petrolul, U Cluj și Dinamo. Dacă primele discuții au decurs normal, interacțiunea cu oficialii din „Ștefan cel Mare” l-a lăsat cu un gust amar.



„Da, au fost discuții și la Petrolul, și la Dinamo și la „U” Cluj. A existat, dar nu a părut așa de real și profesional cum aș fi vrut eu”, a caracterizat Băluță modul în care Dinamo i-a propus colaborarea.

