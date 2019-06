SIMONA HALEP si-a aflat adversara din primul tur la Wimbledon 2019. Cu cine va juca

Simona Halep e cap de serie numarul 7 la Wimbledon 2019!

Eliminata in sferturi la Eastbourne, Simona Halep merge la Wimbledon, turneu ce debuteaza pe 1 iulie la Londra.

In primul tur, Simona Halep se va duela cu belarusa Aliaksandra Sasnovich, locul 37 WTA.

Cele doua jucatoare nu s-au mai duelat pana acum. Aliaksandra Sasnovich are 25 de ani si a castigat pana acum 2 milioane de dolari din tenis. Simona Halep ocupa locul 7 in clasamentul WTA si a adunat peste 28 de milioane de dolari in cariera.

Aliaksandra Sasnovich are cinci infrangeri la rand in ultima perioada in circuitul WTA. Ea a fost eliminata in turul 3 de la Madrid, iar de atunci a fost eliminata in primul tur la Roma, Roland Garros, Birmingham si Eastbourne, ultimele doua pe iarba.

Aliaksandra Sasnovich a invins-o pe Kontaveit in primul tur de la Madrid, cea mai buna performanta a ei in ultima perioada.

Simona Halep a fost eliminata in sferturile de la Eastbourne de Angelique Kerber, dupa ce l-a invins in primele doua meciuri pe Hsieh si Polona Hercog.



SIMONA HALEP VS MIHAELA BUZARNESCU LA WIMBLEDON

Mihaela Buzarnescu a picat Jessica Pegula in primul tur la Wimbledon, iar in runda a doua poate da peste Simona Halep, daca ambele jucatoare din Romania se califica.

Ana Bogdan se va duela cu Johanna Konta, cap de serie numarul 19.

Sorana Cirstea da peste Amanda Anismiova, favorita 25 de la Wimbledon, in timp ce Monica Niculescu joaca impotriva nemtoaicei Andrea Petkovic.

Elena Gabriela Ruse, venita din calificari, se dueleaza cu Julia Goerges, cap de serie numarul 18.

Turneul de la Wimbledon incepe pe 1 iulie.