Simona Halep, OUT de la Eastbourne | Mesajul Simonei Halep dupa infrangerea cu Kerber! "Imi doream asta" Ce i-a transmis adversarei

Simona Halep a pierdut in sferturile de la Eastbourne in fata nemtoaicei Angelique Kerber, scor 4-6 3-6, dupa o ora si 13 minute de joc.

Romanca a felicitat-o pe adversara sa si a declarat ca simte ca a facut un meci bun.

"Angie a meritat victoria, o felicit pentru felul in care a jucat. Pentru mine a fost un turneu bun, o pregatire buna pentru Wimbledon. Imi doream sa am cat mai multe meciuri in picioare. Consider ca am facut un turneu bun", a spus Simona la conferinta de presa de dupa meci.

Pentru Simona Halep urmeaza turneul de la Wimbledon, al doilea Grand Slam al anului, desfasurat pe iarba de la Londra.