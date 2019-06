BOMBA: Halep a anuntat ca renunta la FED Cup daca se schimba sistemul competitiei! ITF tocmai a VOTAT modificarea!

Fed Cup se modifica dupa modelul Cupei Davis. ITF a facut anuntul oficial.

In 2020, 2021 si 2022, Fed Cup se va disputa in sistemul unui turneu final cu 12 echipe. Oras gazda va fi Budapesta. Turneul se va disputa in perioada 14-19 noiembrie, iar suprafata aleasa e zgura!

16 echipe se vor lupta in luna februarie a anului viitor pentru 8 din cele 12 locuri ale turneului. Finalistele editiei anterioare se califica automat, un loc va ajunge la Ungaria, tara gazda, si unul la o nationala invitata de ITF.



"Iubesc Fed Cup si nu as schimba nimic. Daca se va schimba ceva la Fed Cup, nu voi mai juca. Imi place formatul actual. Daca il modifica, va fi complicat. Fed Cup inseamna sa joci acasa si in deplasare. Nu este senzatie mai puternica decat sa joci acasa", a spus Halep, citata de L'Equipe.