SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER 4-6, 3-6 | Prima reactie a lui Kerber dupa ce a invins-o pe Halep: "Sunt cu adevarat fericita" Ce a spus despre Simona

Angelique Kerber s-a impus in doua seturi, scor 6-4 6-3, dupa o ora si 13 minute de joc.

Nemtoaica nu i-a dat nicio sansa Simonei, si-a facut jocul perfect, iar romanca nu a avut replica.

Simona Halep paraseste, astfel, competitia de la Eastbourne din sferturile de finala.

Kerber a declarat ca s-a pregatit bine inaintea acestei partide si a laudat-o pe Simona.

"Sunt cu adevarat fericita pentru felul in care am jucat. Stiam ca, intalnind-o pe Simona, trebuie sa joc cel mai bun tenis al meu. Simona este o mare jucatoare, dar m-am concentrat pe jocul meu. Am multe amintiri placute de aici, imi place atmosfera de aici, totul este uimitor", a spus Kerber dupa meci.

6-5 la meciurile directe

Diferenta de scor in ceea ce priveste partidele directe s-a micsorat intre cele doua jucatoare.

Simona Halep conduce in continuare, insa la un singur meci diferenta. 6-5 este scorul intalnirilor directe, in favoarea romancei.