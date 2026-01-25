FCSB a devenit o copie fidelă a patronului ei: imprevizibilă! Ce a făcut formația bucureșteană, duminică, în prima repriză a meciului cu CFR Cluj, a reconfirmat această realitate tristă pentru campioana ultimelor două sezoane.

Pe Arena Națională, FCSB a început perfect partida, după cum Sport.ro a arătat aici. Mai mult decât atât, în primele 35 de minute, gazdele au avut mai ocazii repetate de a majora diferența de pe tabelă. Rând pe rând însă, jucătorii roș-albaștrilor și-au bătut joc de oportunitățile avute și, așa cum se întâmplă în fotbal, ratările s-au răzbunat.

La pauză, tabela a arătat FCSB – CFR Cluj, scor 1-2. Pentru că Aliev (41) și Korenica (44) au punctat pentru ardeleni. La golul de 2-1, pe lângă faptul că apărarea gazdelor a stat catastrofal, o mare vină a avut și portarul Ștefan Târnovanu. Acesta, în loc să iasă din poartă, a ezitat, a rămas pe loc și a fost victimă sigură pentru Korenica. Acesta l-a lobat pe Târnovanu pentru 2-1.

La pauza meciului, gafa portarului a fost evidențiată și de Gică Craioveanu, aflat în studioul Digi Sport: „A fost și greșeala lui Târnovanu. Trebuia să iasă. N-ai voie să nu ieși la faza asta!“.

