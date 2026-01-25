Fostul internaţional portughez Nani (39 de ani) a semnat cu FK Aktobe din Kazahstan şi astfel renunţă temporar la retragerea din fotbal, anunţată în decembrie 2024. El va fi nu doar jucător, pentru că va ocupa şi funcţia de consilier.

Nani îşi reia activitatea pentru un sezon şi va îndeplini rolul de jucător şi pe cel consilier în cadrul clubului, care a terminat pe locul 5 în sezonul trecut şi va începe noul sezon în următoarele săptămâni.

Atacantul se retrăsese însă la începutul lunii decembrie 2024, după o perioadă petrecută la Estrela Amadora, în Portugalia.

Campion european și câștigător de Champions League, Nani a semnat cu Aktobe



Rămâne de văzut în ce formă este portughezul în vârstă de 39 de ani, care a câştigat Campionatul European cu naționala lusitană, Champions League şi Premier League (de patru ori) cu Manchester United, pentru care a jucat 230 de meciuri între 2007 şi 2014, scrie news.ro.

La Aktobe, Nani va fi coleg cu Andrei Vlad, încă legitimat la clubul kazah.

