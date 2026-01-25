GALERIE FOTO Reacție neașteptată! Ce au făcut fanii după ce FCSB a fost întoarsă neașteptat

Reacție neașteptată! Ce au făcut fanii după ce FCSB a fost întoarsă neașteptat Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a fost întoarsă în finalul primei părți de CFR Cluj.

TAGS:
FCSBSuperligaCFR ClujFaniArena Nationala
Din articol

Partida FCSB - CFR Cluj va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, Facebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android.

Roș-albaștrii au deschis scorul în minutul 2, prin David Miculescu, în timp ce clujenii au înscris în finalul primei părți prin Aliev Alibek (41), Meriton Korenica (44') și Andrei Corea (49')

Cum au reacționat fanii FCSB-ului la finalul primei reprize 

FCSB a ratat în mai multe rânduri înainte ca CFR Cluj să egaleze, iar apărarea a trădat-o pe formația campioană.

Ardelenii au intrat în avantaj la pauză, scor 2-1, moment în care suporterii echipei patronate de Gigi Becali și-au arătat nemulțumirea și i-au huiduit pe fotbaliștii FCSB-ului, din informațiile Sport.ro.

Fanii campioanei României nu s-au îngrămădit pe Arena Națională la acest meci cu CFR Cluj, chiar dacă duelul cu echipa lui Pancu este extrem de importantă în economia luptei pentru un loc în play-off.

  • E12cb12d 02c7 4025 83f6 dc8d68d3c7b7
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Echipele de start:

  • FCSB: Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, Duarte, Pantea - Cisotti, Alhassan - Miculescu, Olaru, M. Toma - Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Dawa, Kiki, Lixandru, Politic, Radunovic, Oct. Popescu, A. Stoian, Thiam, D. Popa

Antrenor: Elias Charalambous

  • CFR Cluj: M. Popa - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Păun, T. Keita, Djokovic - Cordea, Aliev, Korenica

Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Braun, Masic, Muhar, Perianu, Fică, Sfaiț, Biliboc, Slimani

Antrenor: Daniel Pancu

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB - CFR Cluj 1-4, ACUM, pe Sport.ro | Formația lui Daniel Pancu umilește campioana
FCSB - CFR Cluj 1-4, ACUM, pe Sport.ro | Formația lui Daniel Pancu umilește campioana
Mihai Toma, ratare inexplicabilă în FCSB – CFR! Lui Gigi Becali nu îi va plăcea deloc
Mihai Toma, ratare inexplicabilă în FCSB – CFR! Lui Gigi Becali nu îi va plăcea deloc
Debutantul lui FCSB cu CFR Cluj ar putea fi „cheia succesului” pentru Gigi Becali: „S-a cam impus”
Debutantul lui FCSB cu CFR Cluj ar putea fi „cheia succesului” pentru Gigi Becali: „S-a cam impus”
ULTIMELE STIRI
FCSB - CFR Cluj 1-4, ACUM, pe Sport.ro | Formația lui Daniel Pancu umilește campioana
FCSB - CFR Cluj 1-4, ACUM, pe Sport.ro | Formația lui Daniel Pancu umilește campioana
Endrick, HAT-TRICK în Metz - Lyon, meci cu 7 goluri! ACUM Lille - Strasbourg pe VOYO, Nantes – Nice s-a încheiat 1-4
Endrick, HAT-TRICK în Metz - Lyon, meci cu 7 goluri! ACUM Lille - Strasbourg pe VOYO, Nantes – Nice s-a încheiat 1-4
Încă o plecare de la FCSB?! Fotbalistul și-ar fi dat acordul
Încă o plecare de la FCSB?! Fotbalistul și-ar fi dat acordul
„Clienții“ lui Becali: scârbit, patronul FCSB-ului i-a scos la pauza meciului cu CFR
„Clienții“ lui Becali: scârbit, patronul FCSB-ului i-a scos la pauza meciului cu CFR
Nani revine pe gazon la 39 de ani! Va fi coechipier cu un fotbalist român
Nani revine pe gazon la 39 de ani! Va fi coechipier cu un fotbalist român
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”

Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”

Revoluție la Inter! Cristi Chivu renunță la trei veterani importanți

Revoluție la Inter! Cristi Chivu renunță la trei veterani importanți

"Transferul anului" pleacă de la FCSB. Cum s-a ajuns în situația nedorită de Becali

"Transferul anului" pleacă de la FCSB. Cum s-a ajuns în situația nedorită de Becali

Două plecări de la FCSB în aceeași zi! Începe ”curățenia” de iarnă la campioana României

Două plecări de la FCSB în aceeași zi! Începe ”curățenia” de iarnă la campioana României

Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB

Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB

FCSB - CFR Cluj 1-4, ACUM, pe Sport.ro | Formația lui Daniel Pancu umilește campioana

FCSB - CFR Cluj 1-4, ACUM, pe Sport.ro | Formația lui Daniel Pancu umilește campioana



Recomandarile redactiei
FCSB - CFR Cluj 1-4, ACUM, pe Sport.ro | Formația lui Daniel Pancu umilește campioana
FCSB - CFR Cluj 1-4, ACUM, pe Sport.ro | Formația lui Daniel Pancu umilește campioana
Încă o plecare de la FCSB?! Fotbalistul și-ar fi dat acordul
Încă o plecare de la FCSB?! Fotbalistul și-ar fi dat acordul
„Clienții“ lui Becali: scârbit, patronul FCSB-ului i-a scos la pauza meciului cu CFR
„Clienții“ lui Becali: scârbit, patronul FCSB-ului i-a scos la pauza meciului cu CFR
„Groparul“ FCSB-ului, pus la zid: „N-ai voie!“
„Groparul“ FCSB-ului, pus la zid: „N-ai voie!“
Nani revine pe gazon la 39 de ani! Va fi coechipier cu un fotbalist român
Nani revine pe gazon la 39 de ani! Va fi coechipier cu un fotbalist român
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

stirileprotv Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!