Roș-albaștrii au deschis scorul în minutul 2, prin David Miculescu, în timp ce clujenii au înscris în finalul primei părți prin Aliev Alibek (41), Meriton Korenica (44') și Andrei Corea (49')



Cum au reacționat fanii FCSB-ului la finalul primei reprize



FCSB a ratat în mai multe rânduri înainte ca CFR Cluj să egaleze, iar apărarea a trădat-o pe formația campioană.

Ardelenii au intrat în avantaj la pauză, scor 2-1, moment în care suporterii echipei patronate de Gigi Becali și-au arătat nemulțumirea și i-au huiduit pe fotbaliștii FCSB-ului, din informațiile Sport.ro.

Fanii campioanei României nu s-au îngrămădit pe Arena Națională la acest meci cu CFR Cluj, chiar dacă duelul cu echipa lui Pancu este extrem de importantă în economia luptei pentru un loc în play-off.