HALEP - SVITOLINA SEMIFINALE WIMBLEDON | Cum se relaxeaza Svitolina inainte de confruntarea cu Halep! VIDEO

Simona Halep o va intalni pentru a 8-a oara in circuitul WTA pe Elina Svitolina.

Simona Halep a trecut de Shuai Zhang din China cu 7-6 6-1 si o va intalni in semifinalele turneului de la Wimbledon pe Elina Svitolina, din Ucraina.

Cele doua s-au mai intalnit de 7 ori in circuitul WTA, iar Svitolina conduce cu 4-3. Cea mai recenta intalnire a fost castigata de Simona Halep, insa, in acest an, la Doha, scor 6-3 3-6 6-4.

Inainte de confruntarea cu Halep, Svitolina se relaxeaza alaturi de iubitul ei, tenismenul Gael Monfils, care e in extaz dupa ce ucraineanca a ajuns in semifinale.

Simona Halep a vorbit despre meciul cu Svitolina la conferinta de presa de dupa accederea in penultimul act.

"Tot timpul a fost dificil impotriva Svitolinei, am avut meciuri lungi si ma astept din nou la asa ceva. Nu conteaza de cate ori am jucat, care e scorul, va trebui sa dau totul pentru a obtine victoria pentru ca suntem in semifinale. Cand ma gandesc la ea, ma gandesc la meciul de la Roland Garros, nu la finalele de la Roma", a spus Simona la conferinta de presa.

"Sunt o alta persoana acum fata de precedenta semifinala, totul s-a schimbat, am mai multa experienta, sunt mai increzatoare. Iubesc iarba si e prima data cand va spun asta. Cred ca este o mare provocare pentru mine meciul urmator, dar o voi lua meci cu meci, sunt relaxata, fericita si motivata sa castig", a spus Simona la conferinta.