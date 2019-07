SIMONA HALEP IN SEMIFINALE LA WIMBLEDON | Dovada incredibila de fair-play a lui Zhang! Ce a putut sa-i spuna Simonei la finalul partidei: "E numarul 1! E incredibila!"

Simona Halep si Shuai Zhang au oferit unul dintre cele mai frumoase seturi de la Wimbledon. La finalul partidei, cele doua au vorbit secunde bune la fileu, ambele avand zambetul pe buze. Zhang si-a dezvaluit admiratia pentru Simona Halep dupa meci.

"Mi-as dori sa castige turneul pentru ca este cea mai buna jucatoare ca imi place. Imi place nu doar pentru ca joaca un tenis foarte bun, ci si pentru ca e o persoana grozava" a spus jucatoarea din China.

Simona Halep o va intalni joi, in semifinale la Wimbledon, pe Elina Svitolina.

Simona Halep a invins-o in 2 seturi in sferturi pe Shuai Zhang, insa jucatoarea din China nu are niciun resentiment fata de Simona. Din contra, ea a avut cuvinte superbe de spus despre Simona dupa partida.

"Poti vedea in ochii ei cat e de draguta. De asemenea, atunci cand am castigat, chiar si de doua ori, tot a fost foarte draguta cu mine. Este numarul 1, insa mereu incearca sa ajute Romania, uneori joaca si la dublu. Chiar daca e foarte obosita, chiar daca a jucat un meci la simplu foarte lung, multi decid sa se retraga de la dublu, sa aiba energie. Ea nu face asta niciodata. Mereu incearca sa ajute jucatoarele din tara ei.



E o eroina in Romania. Toata tara o sustine, nu? A facut tot posibilul sa castige Fed Cup. Chiar daca a pierdut. De asta o respect atat de mult. Cred ca pentru tara noastra avem nevoie de cineva ca ea" a spus ulterior Shuai Zhang la conferinta de presa.

Nice moment at the net between @Simona_Halep and @zhangshuai121:

Zhang: "I wish she can win the tournament because she's the best player I like. I like her not only because she play good tennis, because she's great person."#Wimbledon pic.twitter.com/RoBwNc6NDZ