CS Dinamo Bucureşti s-a calificat în grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal masculin, după ce a învins clar echipa franceză Montpellier Handball, cu scorul de 36-26 (16-16), joi seara, în deplasare, în ultima etapă din Grupa E a competiţiei.
VIDEO Dinamo, PERFORMANȚĂ ISTORICĂ în Champions League! Cum arată grupa principală a ”dulăilor”
”Eterna” campioană a României își face loc în Top 12 echipe de pe continent.
Campioana României a reuşit această performanţă remarcabilă după o repriză secundă de excepţie şi după ce a obţinut victorii în ultimele sale două jocuri. Calificarea lui Dinamo a fost posibilă şi datorită victoriei obţinute de Barca în Danemarca.
Dinamo a controlat jocul de la Montpellier şi a condus cu 9-3 şi 10-7, dar a avut un moment de cădere, pe care gazdele l-au concretizat cu cinci goluri consecutive, scorul devenind 12-7 pentru Montpellier.
Dinamo a reuşit să revină şi la pauză a fost egal, 16-16, după care a dominat autoritar repriza secundă, în care au marcat inclusiv portarii echipei antrenate de Paulo Pereira.
În celălalt meci al grupei, Barca, deţinătoarea trofeului, a dominat ultimele zece minute şi a câştigat cu 30-27, după ce scorul era egal, 25-25, în min. 52.
Branko Vujovic MVP, au înscris și portarii Ionuţ Iancu și Samir Bellahcene
Pentru Dinamo au înscris Branko Vujovic 8 goluri, Andrei Buzle 6, Victor Iturizza 5, Andrii Akimenko 5, Mads Lenbroch 3, Ionuţ Nistor 2, Pedro Valdes 2, Ionuţ Iancu (portar) 1, Alex Pascual 1, Lan Grbic 1, Samir Bellahcene (portar) 1, Robert Militaru 1.
Ionuţ Iancu a reuşit 14 intervenţii (40%), iar Samir Bellahcene a apărat 2 şuturi (50%).
Golurile gazdelor au fost reuşite de Kyllian Villeminot 9, Agustin Casado 4, Arthur Lenne 4, Lucas Guigon 3, Remi Desbonnet (portar) 2, Benjamin Richert 1, Valentin Porte 1, David Balaguer Romeu 1, Elliot Deltombe 1, informează Agerpres.
Remi Desbonnet a încheiat cu 12 intervenţii (26,67%).
Barca a încheiat pe primul loc, cu 12 puncte, urmată de Dinamo, 5 puncte, SAH - Aarhus, 5 puncte, Montpellier Handball, 2 puncte.
”HANDBAL. EHF Champions League
FABULOS!!! Învingem la Montpellier cu 36-26! Barcelona câștigă la Aarhus și suntem între primele 12 din Europa!
Iancu a fost fantastic! Vujovic 8 goluri, Buzle 6! Prima victorie din istorie în Franța în EHF Champions League!
În două săptămâni avem primul meci din grupa principală!”, a punctat și pagina oficială CS Dinamo București.
Cum arată grupa principală a lui Dinamo
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