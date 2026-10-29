CS Dinamo Bucureşti s-a calificat în grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal masculin, după ce a învins clar echipa franceză Montpellier Handball, cu scorul de 36-26 (16-16), joi seara, în deplasare, în ultima etapă din Grupa E a competiţiei.

Campioana României a reuşit această performanţă remarcabilă după o repriză secundă de excepţie şi după ce a obţinut victorii în ultimele sale două jocuri. Calificarea lui Dinamo a fost posibilă şi datorită victoriei obţinute de Barca în Danemarca.

Dinamo a controlat jocul de la Montpellier şi a condus cu 9-3 şi 10-7, dar a avut un moment de cădere, pe care gazdele l-au concretizat cu cinci goluri consecutive, scorul devenind 12-7 pentru Montpellier.

Dinamo a reuşit să revină şi la pauză a fost egal, 16-16, după care a dominat autoritar repriza secundă, în care au marcat inclusiv portarii echipei antrenate de Paulo Pereira.