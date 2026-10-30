Unicul gol al meciului a fost înscris de fostul rapidist Antonio Bradu, în minutul 23. Acesta a profitat din plin de gafa uriașă comisă de fundașul Dylan Batubinsika.

Antonio Bradu: "Cu echipele din Liga 1 trebuie să joci foarte motivat"

Antonio Bradu a câștigat Cupa României alături de Corvinul Hunedoara, în 2024, iar acum spune că ar putea repeta performanța în tricoul Gloriei Bistrița.

"Ne bucurăm foarte mult pentru această victorie. Știam că este una dintre cele mai puternice echipe din Liga 1, în ultimele meciuri au arătat că pot fi campioni din nou. Noi ne bucurăm pentru cele trei puncte.

Din păcate, aceasta este situația în Liga 2, avem cinci înfrângeri până acum. Cu echipele din Liga 1 trebuie să joci foarte motivat. Noi am făcut acest lucru.

Marius Lupu nu s-a supărat pe mine după ce am împins mingea în poartă, e colegul meu de cameră. Noi am fost colegi și la Corvinul Hunedoara, poate câștigăm iar Cupa, nu e imposibil. Trebuie să tratezi bine fiecare meci, să câștigi și nu știi ce se poate întâmpla", a declarat Antonio Bradu, după Gloria Bistrița - FCSB 1-0.

Primul eșec pentru Reghecampf după revenirea la FCSB

Înfrângerea de la Bistrița reprezintă un duș rece pentru antrenorul Laurențiu Reghecampf. Până la acest duel din Cupă, antrenorul avea o serie de invidiat la FCSB: 1-0 vs Oțelul Galați, 2-1 vs FC Voluntari și 4-1 vs Rapid.

Cinci echipe din această grupă vor lupta pentru calificare în ultima etapă. FCSB, Csikszereda Miercurea Ciuc, Gloria Bistrița și FC Argeș au câte trei puncte. FC Bihor e lider cu patru puncte. Doar primele două clasate din grupă vor merge în fazele eliminatorii din Cupa României.

FCSB va primi vizita celor de la Csikszereda, FC Bihor va înfrunta FC Argeș, iar Gloria Bistrița va juca în deplasare cu Corona Brașov. Corona e codașa grupei, având un singur punct după primele două etape. În caz de egalitate, departajarea se face în primul rând pe baza meciurilor directe.